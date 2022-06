“Stiamo formando nuove risorse”, Confcommercio scommette su Cuoio e Valdera

Servizi a tutto campo, nuove assunzioni, più intensa integrazione con i territori, attività di informazione e comunicazione sempre più capillare. Così Confcommercio Provincia di Pisa punta a rafforzare la propria presenza in Valdera e nella zona del Cuoio.

“Le nostre sedi di Pontedera e San Miniato – spiega il direttore Federico Pieragnoli – sono i perni in cui sviluppare ancora di più la nostra azione di consulenza e servizio a favore di imprenditori e professionisti che vivono e lavorano in queste aree così importanti per la provincia di Pisa”. Lo ha detto incontrando il presidente dell’area vasta Alessandro Simonelli, il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli, il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori, il coordinatore del centro storico di San Miniato Giacomo Gozzini, il presidente del Ccn di San Miniato Basso Pierfranco Speranza e la consigliera Jessica Ceccarelli, insieme ai funzionari di Confcommercio Luca Favilli, Fabio Galletti, Alessio Giovarruscio, Elettra Zazzeri.

“La crescita del sistema economico provinciale – ha aggiunto – negli ultimi anni è stata trainata dai servizi. Le esigenze di imprese, attività commerciali e professionisti che operano nel cosiddetto terziario crescono progressivamente con la complessità del mercato. Risolvere i problemi e creare opportunità, questo è il compito di una associazione come la nostra, richiede massimo coinvolgimento da parte di tutti e una struttura dinamica e capace di dare risposte. Per questo motivo, stiamo formando nuove risorse umane da aggiungere ai funzionari già presenti in questi territori, arricchendo e potenziando la presenza della nostra associazione al servizio delle piccole e medie imprese”.

Nel corso dell’incontro sono emerse proposte diverse da parte dei presidenti presenti e la massima disponibilità a supportare il lavoro di affiancamento delle imprese.