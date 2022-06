Gli studenti diventano intervistatori: gli imprenditori del mondo automotive fanno l’identikit del dipendente ideale

Fine di un percorso questa mattina (24 giugno) per i ragazzi che frequentano il percorso triennale IeFP Mega di Santa Croce sull’Arno a indirizzo meccatronica delle autoriparazioni in vista del loro esame finale il prossimo mese di luglio.

Gli studenti hanno terminato il loro modulo di comunicazione durante in quale hanno avuto modo di incontrare esperti del settore e imprenditori del territorio. Dall’esperienza sono nati due prodotti giornalistici: un articolo di giornale e un servizio tv in cui gli studenti hanno compiuto un’indagine tra gli imprenditori del settore automotive per capire quali sono le caratteristiche che stanno cercando per nuove assunzioni, alla luce anche della recente ricerca di Confindustria Toscana che mette la meccatronica tra i principali settori dove c’è maggiore necessità di nuovi professionisti.

Questo il prodotto finale del loro lavoro

Meccatronica, la frontiera della ricerca del lavoro. Tante opportunità da sfruttare:

ecco le caratteristiche che servono oggi agli imprenditori

Confindustria Toscana la inserisce tra i settori in cui si effettuerà il maggior numero di assunzioni.

Parlano le imprese: “Il settore sta cambiando, servono giovani formati e con visione del futuro”

«Fai la scelta giusta» non è solo uno slogan ma anche un imperativo importante per chi decide di affacciarsi al mondo del lavoro. Tantissime imprese – in Toscana e non solo – cercano competenze che non trovano e di conseguenza rischiano di disperdere il proprio sapere. Tra queste figure ci sono i meccatronici, cioè quei tecnici capaci di sistemare un’automobile per quanto riguarda la parte meccanica ma anche quella elettronica. Da un’indagine di Confindustria Toscana emerge che i principali settori in cui, nei prossimi mesi, si concentrerà la ricerca di profili tecnici qualificati, saranno: meccatronica, energia, elettronica ed elettromeccanica, informatica e telecomunicazioni, ma anche moda e chimica. Inoltre, oltre sei imprese su dieci tra quelle che intendono assumere profili tecnici ricercano esperti in meccanica, meccatronica ed energia. E più del 50% delle imprese dichiara che tali figure risultano difficili da trovare.

Per quanto riguarda la meccatronica, l’agenzia formativa Formatica Scarl – in collaborazione con Forium e con le risorse del programma Giovanisì della Regione Toscana – promuove dei corsi triennali IeFP per formare i meccatronici del domani. La richiesta di lavoro c’è, va “soltanto” intercettata in un contesto comunque non semplice, influenzato dalle dinamiche internazionali. I ragazzi del corso MEGA di Formatica, con sede a Santa Croce sull’Arno, hanno realizzato un’inchiesta sul tema, intervistando esperti del settore: l’amministratore delegato di Valiani Group Alessandro Valiani, il titolare dell’Officina Italia di Ponte a Egola Benito Muscolo, Pasquale Salvia della Nuova Carrozzeria Cerretese di Bassa (Cerreto Guidi) e Alessandro Mazzei della Colortecnica di Cascina. Tutti attori che a vario titolo intervengono nella “filiera” della meccanica e dell’automotive.

«I giovani meccanici – ha spiegato Benito Muscolo – si formano nel percorso che fai giornalmente, cercando di insegnarci ogni aspetto: un buon meccatronico oggi è fondamentale in un’officina, perché dalla parte elettronica dell’auto non si prescinde. I meccatronici possono poi conseguire ulteriori certificazioni: penso alla sfida delle auto elettriche, ad esempio». Questo perché, appunto, il settore dei veicoli è all’alba di una rivoluzione, come ha sottolineato Alessandro Valiani: «L’alimentazione elettrica e l’intelligenza artificiale avranno sempre più spazio nei mezzi del futuro: ecco perché è fondamentale avere dei giovani formati e aperti al cambiamento che sta arrivando. La nostra azienda assumerà molti giovani nel futuro, che dovranno essere animati dalla passione e da una visione che sarà diversa rispetto al passato».

La rivoluzione interesserà tutto il comparto, dalle vernici alla carrozzeria: «Oggi – ha proseguito Alessandro Mazzei della Colortecnica – dobbiamo essere ancora più veloci e precisi. Il settore sta cambiando insieme ai metodi di lavoro». Come lo accenna Pasquale Salvia: «La qualità del lavoro è migliorata, così come le attrezzature. Il lavoro è piacevolissimo, su macchine sempre in aggiornamento. Serve precisione rispetto alle indicazioni delle case madri».

Ma come si deve presentare un giovane per “fare colpo” sul datore di lavoro? «Deve dimostrare – prosegue Salvia – che è interessato e motivato a fare questo lavoro, poi col tempo capirà se quello è il suo destino». Poche parole – semplici – ma alla base di un rapporto che deve diventare di fiducia: «Umiltà, ascoltare e fare», sintetizza Mazzei.

Filippo Andreotti, Matteo Caruana, Francesco De Mezza, Luka Dervishi, Oussama Echatibi, Mirko Giannini, Manuel Lari, Reda Nafia, Everest Pepa, Mbaye Sarr Baye, Albert Selmani, Alessio Vavala, Marco Volpi