Aoup premiata dal ministro Brunetta per il progetto “Self Accettazione”

Nella sede della Scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi, a Milano, il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta ha premiato l’Aoup nell’ambito del progetto “Valore Pubblico. La Pubblica Amministrazione che funziona”. In tutto sono stati assegnati 35 riconoscimenti, selezionati tra le proposte presentate da circa 180 enti pubblici.

L’Aoup è stata premiata per il progetto “Self Accettazione”, attivato nel Dipartimento Cardio-toraco-vascolare per migliorare e semplificare il percorso del cittadino che deve accedere a una prestazione ambulatoriale. La novità introdotta è che l’utente è messo in condizione di gestire autonomamente le pratiche amministrative di accesso e di accomodamento nelle sale di attesa attraverso totem multifunzione interattivi.

Come affermato dal ministro Brunetta: “I beni pubblici hanno una peculiarità fondamentale, non se ne può escludere la fruizione sulla base del prezzo, il che significa che non possono essere regolati dal mercato. Ciò però non vuol dire che non possano essere adottati criteri privatistici nella gestione della cosa pubblica. La trasformazione della pubblica amministrazione, anzi delle pubbliche amministrazioni, passa da alcune tappe fondamentali che si chiamano riconoscimento del merito, tracciabilità dei processi pubblici, digitalizzazione accessibile a tutti e organizzazione flessibile. Dobbiamo recuperare il valore più grande per noi dipendenti pubblici: l’orgoglio di lavorare per gli altri e per il bene comune”.