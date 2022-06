Silvia Mazzieri, l’Alba di “Doc” nata a Pisa e apparsa in tante altre fiction, ha partorito la piccola Greta nell’ospedale della Valdichiana. “Ringrazio tutti quelli che mi hanno assistito, a Nottola ci siamo sentiti tutelati e protetti” è il messaggio di affetto che l’attrice vuole mandare agli operatori dell’ospedale chianino.

Mazzieri, attrice nata a Pisa, cresciuta ad Abbadia San Salvatore ma ormai romana d’adozione, ha avuto le idee chiare su dove far nascere Greta, con il pieno appoggio anche del compagno Yari Gugliucci. Decisiva l’esperienza pregressa con il dottor Cencini: nel 2018 venne operata con successo proprio dal responsabile di Ostetricia e ginecologia di Nottola.

Foto 2 di 2



Silvia Mazzieri, che nella fiction Rai “Doc” ha interpretato per due stagioni la giovane specializzanda di medicina interna Alba Patrizi, ci tiene a distinguere i piani: “Realtà e finzione sono due cose assolutamente differenti, qui si parla di vita vera. C’è però, o almeno io lo penso, qualcosa che accomuna chi lavora in ambito sanitario e gli attori: la vocazione. Sono mestieri che ti devi sentire dentro, dove hai a che fare con le emozioni. Noi attori per rappresentarle in un teatro o su uno schermo; i medici e gli infermieri per controllarle, visto che hanno a che fare con la salute degli altri. Sono cose che gestisci con il tempo”.

Il bel momento vissuto con lo staff del dottor Cencini per Silvia Mazzieri sta tutto in un suono che non andrà mai via dalla sua testa: “Il pianto di mia figlia Greta. Mi è rimasto impresso come una canzone. Grazie di nuovo Nottola”.