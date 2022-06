L’Unione Valdera rinnova per 12 anni le concessioni degli ambulanti

“I Comuni dell’Unione Valdera hanno deliberato il rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in scadenza il 29 giugno fino al 2034, accogliendo le nostre richieste di applicazione dei 12 anni di rinnovo”.

Anva, il sindacato ambulanti di Confesercenti Toscana nord con il suo responsabile Claudio Del Sarto, esprime soddisfazione per la chiusura positiva del lungo iter burocratico dei rinnovi delle concessioni da parte dei Comuni dell’Unione Valdera.

“Un atto dovuto che mette finalmente in sicurezza il posto di lavoro – prosegue Del Sarto – rappresentato appunto dalle concessioni per il commercio su aree pubbliche, per decine e decine di operatori dei mercati della Valdera. Dobbiamo pubblicamente dare atto all’intera giunta dell’Unione, dalla presidente e dal coordinatore del settore sostenuta della dirigente del Suap, della corretta interpretazione della norma con il rinnovo per 12 anni quindi fino al 2034″.

“La nostra associazione – prosegue Del Sarto – aveva sempre sostenuto che il rinnovo di 12 anni doveva scattare dalla scadenza delle attuali concessioni, appunto il 29 giugno 2022, e non dal 2020 come prevedeva la norma prima del suo rinvio per il covid. Purtroppo – conclude il responsabile Anva Toscana Nord – dobbiamo registrare come un Comune come Pisa non abbia accettato il confronto, assumendo autonomamente una posizione di retroguardia e prevedendo il rinnovo a partire dal 1 gennaio del 2021 fino al 31 dicembre 2032. Con altri Comuni, se non già definite le scadenze come da nostra interpretazione, provvederemo a far conoscere il contenuto delle linee di indirizzo. La scelta politica della giunta dell’Unione Valdera è più che apprezzabile e di questo ne diamo atto agli amministratori”.