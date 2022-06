Nasce la Camera di Commercio Toscana nord ovest

Giovedì (30 giugno), a conclusione del processo di accorpamento che ha coinvolto le Camere di Commercio di Lucca, Massa Carrara e Pisa, si costituisce la Camera di Commercio della Toscana nord ovest. L’insediamento avrà luogo alle 16 nella sala Enrico Caruso del Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.

A sancire la portata storica della cerimonia, numerose autorità civili e militari provenienti da tutta Italia. Sono previsti gli indirizzi di saluto del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, comune dove la nuova Camera ha la sede legale, del Presidente dell’Unione nazionale delle Camere di Commercio Andrea Prete e del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani.

Si chiude quindi la storia di tre Camere di Commercio istituite con l’Unità d’Italia, anche se quella di Lucca risale addirittura al 1182, e si apre un nuovo capitolo per l’economia di un territorio che sarà dall’1 luglio ai vertici regionali e nazionali.

Ma i veri protagonisti del pomeriggio saranno i 32 consiglieri nominati in rappresentanza dei diversi comparti dell’economia locale: commercio, industria, agricoltura, artigianato, cooperazione, credito e assicurazioni, servizi alle imprese, trasporti, turismo, intrattenimento, sindacati e professionisti. Tra loro c’è anche Valter Tamburini. Come primo atto saranno infatti chiamati ad eleggere tra loro, in seduta pubblica, il presidente del nuovo ente.