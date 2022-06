È nata la Camera di Commercio Toscana Nord, operativa da domani (1 luglio) con la migrazione dei dati alla nuova sede centrale di Viareggio che avverrà durante la notte. La nuova realtà riunisce Lucca, Pisa e Massa Carrara. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta al Gran Teatro di Torre del Lago.

Ad aprire i lavori il padrone di casa, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro che ha chiesto “una legge ad hoc per lo snellimento della burocrazia per spendere i soldi del Pnrr, perché con la burocrazia che abbiamo non ci riusciremmo. Mi auguro che per questo ci sia una collaborazione fra tutti i territori”.

Foto 3 di 8















Il primo presidente è Valter Tamburini già presidente e poi commissario straordinario di Pisa.

“Io credo – dice – che quella della Camera di Commercio sia una operazione intelligente e che possa dare nuovi frutti. Il punto di forza di questo progetto è quello di mettere insieme vari territorio con diversi distretti in cui si fa buona parte del Pil della Toscana”. Fra le priorità del presidente quella di “interloquire con tutte le altre istituzioni per potenziare le infrastrutture della costa”

In Consiglio ci sono Francesco Cianciulli per l’agricoltura; Matteo Venturi, Andrea Madonna, Giancarlo Milianti, Cristiana Cardella, Gabriele Chelini, Cristina Galeotti per l’industria; Barbara Carli, Andrea Giannecchini, Michela Fucile, Roberto Favilla e Dino Sodini per l’artigianato. Ademaro Giovanni Cordoni, Sara Giovannini, Dante Pieroni, Alessando Trolese, Valeria di Bartolomeo, Alessio Lucarotti per il commercio; Antonio Chelli per le cooperative, Stefano Maestriaccesi, Sabrina Giannetti per il turismo; Patrizia Alma Pacini per i trasporti; Maurizio Ilio Adami per credito e assicurazioni; Valter Tamburini, Federico Pieragnoli, Rodolfo Pasquini, Nicola Giannecchini ed Elisa Franceschini per i servizi alle imprese, Emiliano Cerri per altri settori, Guerino Baldi per le organizzazioni sindacali e l’avvocato Stefano Polidori per i liberi professionisti. Mancano le nomine dei rappresentanti degli ordini professionali.

“Un momento indubbiamente storico per tutto il tessuto imprenditoriale, produttivo, commerciale delle provincie di Pisa, Lucca e Massa Carrara”. Lo ha detto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo.

“Desidero fare le mie congratulazioni al primo presidente di questa grande realtà associativa, Valter Tamburini – dice – che ha già dimostrato capacità e grande equilibrio da presidente e poi commissario straordinario di Pisa. La sua elezione segna un momento importante per il futuro. Gli auguro buon lavoro e sono certo che saprà dimostrare ancora una volta tutta la sua competenza e professionalità. In questo periodo così difficile per il mondo imprenditoriale, segnato dalle emergenze sociali ed economiche causate dal Covid-19, il settore ha bisogno di un delicato lavoro di sintesi e di sinergie per la valorizzazione del territorio”.

“Di fronte al presidente Tamburini e al suo consiglio direttivo appena eletto – conclude – c’è una grande sfida, quella di unire storie economiche, sociali e territoriali differenti. Sono certo che sapranno trarre da queste differenze energie per sviluppare imprese e attività produttive”.