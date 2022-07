Creval in Crédit Agricole, concluso il progetto di integrazione

Il primo luglio 2022 è giunto a compimento il progetto di integrazione di Creval PiùFactor Spa in Eurofactor Italia Spa, con il supporto e il coordinamento da parte di Crédit Agricole Leasing&Factoring Sa. La migrazione è stata condotta accuratamente per evitare impatti sui clienti e garantire la continuità nei rapporti. L’operazione integra e conclude il percorso di fusione per incorporazione di Creval in Crédit Agricole Italia, che aveva avuto il suo culmine già a fine aprile e che aveva fatto registrare l’attivazione di strutture specialistiche (private, affari e consulenti finanziari) nonché un nuovo assetto territoriale.

“Sono molto fiero – ha detto Ivan Tomassi, direttore generale di Eurofactor Italia – che Eurofactor Italia, per il tramite della nostra casa madre Crédit Agricole Leasing&Factoring, abbia contribuito al più ampio progetto di integrazione di Creval in Crédit Agricole Italia. Dall’unione delle due realtà nasce ora un’azienda maggiormente strutturata, con un posizionamento geografico più articolato e con l’ambizione di aumentare quote di mercato e la fiducia di nuovi clienti”.

Il passaggio al nuovo modello di distribuzione Crédit Agricole ha già prodotto i primi risultati positivi sui principali segmenti dell’offerta alla clientela, che può beneficiare pienamente dell’intera gamma dei servizi del gruppo. A ciò si aggiunge l’impegno di Crédit Agricole esplicitato dalla ragion d’essere “Agire ogni giorno nell’interesse dei nostri clienti e della società”: il gruppo opera nel rispetto e nella valorizzazione del territorio, della sua storia, delle sue tradizioni e delle persone, con l’obiettivo di promuovere una crescita inclusiva e sostenibile che generi valore socioeconomico per l’intera comunità.