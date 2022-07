Inquinamento e ambiente, come ridurre l’impatto con nuovi pneumatici

Le emissioni di carburante provocate da auto private e mezzi pesanti, ma non solo: a contribuire all’inquinamento atmosferico e alle emissioni nocive possono anche le gomme delle auto, come svela una ricerca inglese. La questione è molto interessante e coinvolge direttamente il nostro territorio, in particolare la provincia di Lucca che vanta la poco prestigiosa maglia nera regionale per sforamento dei valori di Pm 10.

Inquinamento nella provincia di Lucca

I dati dell’Arpat sono emblematici: in un contesto mediamente positivo per la regione Toscana, permane una criticità storica nella Piana lucchese relativamente all’inquinamento da Pm 10, ovvero “particelle atmosferiche solide e liquide sospese in aria ambiente” di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm che possono ovviamente nuocere alla salute.

Secondo gli esperti, è in particolare la stazione di Capannori a destare preoccupazioni per gli sforamenti dei limiti fissati come “soglia massima precauzionale” (già 27 nel primo semestre del 2022), a causa di vari fattori e, soprattutto, la componente traffico: la più alta concentrazione media di Pm 10 si riscontra infatti lungo i principali assi viari di territori densamente abitati e industrializzati, caratterizzati da bassa diffusività atmosferica.

Dall’Inghilterra, però, un nuovo studio ha individuato un ulteriore fattore problematico.

Lo studio sugli pneumatici e l’inquinamento

Gli esperti di Emission Analytics, società specializzata in test e dati scientifici sulle automobili, hanno infatti messo sotto osservazione l’effettivo comportamento dei veicoli nei confronti dell’inquinamento atmosferico, rivelando che – a fronte dell’evoluzione motoristica, che ha portato allo sviluppo di filtri per gli scarichi di ultima generazione che hanno concretamente ridotto il particolato prodotto dalle automobili – un aspetto che resta trascurato riguarda gli pneumatici.

Le gomme delle auto, elemento fondamentale per la trazione e la marcia, sarebbero infatti fino a 1000 volte più inquinanti degli scarichi più recenti, perché producono appunto fino a 1000 volte più particolato con il loro movimento e la loro progressiva usura.

Un altro elemento critico scoperto dai ricercatori britannici riguarda la proporzionalità tra usura e dimensioni del veicolo: quando il peso dell’auto è maggiore – come avviene ormai sempre più spesso, ad esempio per i SUV – è superiore anche l’usura della gomma e, di conseguenza, cresce anche il materiale perso durante la circolazione.

Come ridurre l’impatto

Questo studio ci aiuta a far luce su un elemento forse trascurato nella lotta all’inquinamento e ci suggerisce anche una possibile “soluzione” per ridurre il nostro impatto e la nostra “impronta”. Se è vero che mancano normative specifiche che riguardano le emissioni causate dalle gomme, infatti, c’è anche da segnalare che negli ultimi tempi molte aziende si sono già impegnate nella realizzazione di prodotti più “green“.

Alcuni dei grandi brand di pneumatici hanno messo in commercio negli ultimi mesi dei modelli improntati alla riduzione dell’impatto atmosferico e al riutilizzo di materie prime, e sui siti specializzati come https://www.euroimportpneumatici.com/ ne possiamo trovare già vari esempi.

Le caratteristiche da valutare per acquistare uno “pneumatico ecologico” sono la riduzione della dispersione energetica e il livello di resistenza al rotolamento (ovvero l’aerodinamicità, che consente un abbattimento dei consumi di carburante e quindi di anidride carbonica), che è riportato anche nella nuova etichetta europea.

L’impegno dei brand produttori

In concreto, le grandi case costruttrici di pneumatici si sono già mosse per proporre soluzioni meno impattanti sull’ambiente, sia in chiave futuristica che con prodotti più “pronti”.

Ad esempio, Goodyear sta lavorando alla produzione di pneumatici da materiali organici e riciclati, come gli scarti di riso e le bottiglie di plastica recuperate, e ha fissato l’obiettivo al 2030 di produrre solo pneumatici da materiali sostenibili. Anche Pirelli è su questa strada e ha già prodotto alcuni pneumatici certificati FSC, ovvero con materie prime prelevate da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile. Più ambizioso il piano di Michelin, che dovrebbe lanciare entro il 2024 il modello Uptis, smart e completamente immune alle forature, che abbatterà di molto l’impronta ecologica complessiva delle vetture, in particolare di quelle elettriche.