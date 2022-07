Salvate quattro vite in una notte con un trapianto di organi

L’ospedale di Piombino, nell’ambito della rete aziendale Toscana nord ovest, ha gestito un complesso percorso di donazione che si è concluso con il trapianto d’organo di quattro giovani pazienti in lista d’attesa, compresi due giovani di 24 e 27 anni.

Il potenziale donatore è stato tempestivamente identificato dal personale sanitario della Terapia intensiva, e segnalato al Coordinamento aziendale, diretto da Paolo Lopane, e al Centro regionale di riferimento. E’ iniziato quindi un lungo e complesso percorso che ha visto i medici e gli infermieri dell’ospedale Villamarina impegnati fino al giorno successivo a fianco dei chirurghi dei 4 Centri trapianto (Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa, Careggi, Siena e Milano Niguarda) che sono intervenuti nella notte nella sala operatoria dell’ospedale di Piombino per il prelievo degli organi.

“Questo evento è particolarmente significativo- sottolinea il dottor Michele Casalis, direttore dell’unità operativa di Terapia Intensiva – poiché oltre al valore etico degli obiettivi raggiunti, esprime il livello di maturazione della nostra rete evidenziando le capacità professionali dei medici e degli infermieri, in grado di dare una risposta efficace anche in processi particolarmente impegnativi e complessi, come quello in oggetto, solitamente appannaggio dei grandi ospedali”

Un particolare ringraziamento – aggiunge il dottor Lopane – per l’impegno profuso, a tutto il personale infermieristico coordinato da Virna Agostini (incarico di complessità organizzativa).

“La Direzione – afferma Giacomo Corsini, direttore sanitario dell’Azienda – desidera ringraziare i professionisti intervenuti, di ogni profilo professionale, per aver reso possibile il complesso evento di donazione multiorgano e l’importantissima staffetta di vita che ne è conseguita. Un pensiero particolarmente sentito va alla famiglia del donatore”.