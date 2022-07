Casa, piccola metratura e assenza di balcone: alcuni consigli per stendere il bucato

Il miglior modo per far asciugare il bucato dopo il lavaggio è stendere tutto all’aperto. Questo non è sempre possibile per questioni climatiche o per mancanza di spazi esterni. In ogni caso esistono dei rimedi non così scontati per ovviare al problema (e mettere i panni sul termosifone non è certo una soluzione!).

Cosa fare e cosa non fare

Il motivo del cattivo odore sui vestiti nel caso di un’errata asciugatura è dato dal fatto che l’esposizione prolungata all’umidità crea l’ecosistema ideale per il proliferare di batteri e muffe tra le fibre dei tessuti. Si rende quindi necessario provvedere a stendere i panni nel miglior modo possibile.

Se non sono disponibili spazi all’aperto o il tempo non è dei migliori, i panni possono essere stesi dentro casa. Si può ricorrere a dei semplici stendini richiudibili oppure a quelli da muro, ma in questo caso è fondamentale seguire alcune importanti regole. Innanzitutto, questa pratica non deve diventare un’abitudine, ma solo una misura d’emergenza da attuare in caso di necessità: l’umidità dei panni si riversa infatti nell’aria dell’ambiente, con il conseguente rischio di far sviluppare muffe sulle pareti. Dopo aver fatto asciugare i panni è quindi consigliabile ricorrere a un deumidificatore.

I vari capi vanno poi disposti sullo stendino con attenzione: deve esserci sufficiente spazio tra uno e l’altro, così che l’aria possa raggiungere ogni porzione di tessuto. Inoltre, asciugare il bucato sui termosifoni per risparmiare tempo non è una buona idea come sembra. Anche in questo caso l’umidità contenuta nella stoffa appena lavata viene rilasciata nell’ambiente chiuso della casa.

I consigli più efficaci

L’asciugatrice è la soluzione ideale, ma non è un’opzione che tutti possono permettersi, sia per motivi di spazio ridotto sia per motivi economici. Per questo è consigliabile prestare attenzione al piano concordato col proprio fornitore, eventualmente dirigendo lo sguardo verso opzioni più versatili, come quelle di VIVI energia ad esempio, che si adattino alle proprie abitudini di consumo. E quindi talvolta ci si potrebbe ritrovare obbligati a stendere dentro casa: in questo caso è bene scegliere accuratamente la stanza. Sarebbe meglio mettere i panni vicino a una finestra aperta, o comunque laddove ci sia un ricircolo d’aria.

Un altro elemento da considerare è la potenza della centrifuga. Se è vero che centrifugare poco i vestiti aiuta a non riempirli di pieghe, è anche vero che usciranno dalla lavatrice molto bagnati. Un’idea quindi potrebbe essere quella di strizzare bene il bucato grazie alla centrifuga, stenderlo a dovere su uno stendino interno (prestando attenzione a non sovrapporre nulla) e asciugare l’eccessiva umidità dispersa nell’ambiente. Per far ciò non è per forza necessario un deumidificatore: si può anche ricorrere a dei sacchetti di riso da porre vicino ai vestiti bagnati; uno degli elementi naturali capaci più di tutti di assorbire l’umidità.