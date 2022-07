“Costruire nuovi, sostenibili e responsabili scenari di filiera”: Lineapelle compie 100 anni e guarda al futuro

Un rinnovato punto di partenza. Uno sguardo progettuale che unisce la valorizzazione del presente e la visione del futuro della pelle, dei materiali, dei componenti e degli accessori destinati all’industria globale della moda e del design. A Fieramilano Rho, dal 20 al 22 settembre, Lineapelle taglia il traguardo delle 100 edizioni, aprendo le porte a quasi 1.100 espositori (erano 960 quelli della precedente edizione di febbraio 2022) e proponendo una ricca e sinergica agenda di eventi e attività tra stile, innovazione e cultura.

A 100 edizioni, il salone raccoglie la sfida di costruire nuovi, sostenibili e responsabili scenari di filiera e va oltre il concetto di fiera, aprendo la porta a un mondo di idee. Una fiera che rappresenta l’ennesimo, rassicurante consolidamento della volontà di ripartenza di Lineapelle in un momento congiunturale finora positivo, ma ora caratterizzato da profonde incertezze (per approfondire).

Ad oggi le aziende che hanno confermato la loro presenza sono quasi 1.100 provenienti da 38 Paesi: 556 concerie, 359 produttori di accessori e componenti, 132 di tessuti e sintetici, 8 chimici, 35 società di servizi. Un significativo e concreto ritorno al futuro che dà maggior senso e forza allo slogan Back To The Next. Un invito a guardare sempre oltre, tenendo ben presente le proprie radici.