Fucecchio, cambia gestione la pasticceria Dessì e i cittadini salutano i proprietari in piazza

In tanti si sono radunati ieri mattina intorno alle 10 in piazza Dina Boncristiani a Fucecchio per salutare i proprietari della pasticceria Dessì al loro ultimo giorno di lavoro. Da stamani infatti dietro il banco clienti ed mici non troveranno più Rita e Marcello a preparare caffè e cappuccini e distribuire dolci.

Gli storici gestori, dopo una più che onorata attività quasi trentennale, hanno deciso di cedere il passo ed al loro posto da oggi ci sono nuovi proprietari.

L’attività venne aperta da Rita e Marcello in corso Matteotti nella primavera di ventinove anni fa. Alcuni anni fa era avvenuto il trasferimento in piazza Dina Boncristiani, nel quartiere di Samo, dove nel frattempo si erano insediate già alcune attività ed altre se ne stanno aggiungendo. Una zona più di passaggio, a confine con via Fiorentina, e con un grande parcheggio davanti. I clienti ai quali in questi anni di attività hanno deliziato il palato hanno voluto rendere omaggio a Rita e Marcello con un saluto di affetto, e pertanto in tanti si sono ritrovati davanti il locale e si sono scattati delle foto ricordo dell’ultimo giorno di lavoro.

Ora spetta ai nuovi proprietari, Luis e Emanuela, che raccolgono un eredità pesante, continuare a svolgere l’attività della storica pasticceria che ha lasciato un ricordo indelebile in tanti fucecchiesi e non solo.