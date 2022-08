L’industria conciaria Masoni acquista quote di Ulivieri & Nardi: “Insieme per eccellenza, ricerca e qualità”

Masoni, società conciaria partecipata dal gruppo Lvmh Métiers d’Art, ha completato nella giornata di oggi (1 agosto) l’acquisizione di un pacchetto di minoranza dell’azienda Ulivieri & Nardi, operante nella trasformazione artigianale del pellame allo stadio delwet blue. Un’operazione che conferma il ruolo centrale che il territorio ricopre nei piani di sviluppo di Masoni Spa e la ferma volontà della società di valorizzare attraverso investimenti strategici il know-how d’eccellenza presente nel distretto conciario santacrocese, oltre a garantire sempre la tracciabilità della filiera.

Fondata nel 1962 a Santa Croce sull’Arno, da sessanta anni Ulivieri & Nardi è un punto di riferimento per le principali aziende del territorio, grazie alla propria maestria e alla grande conoscenza della conciatura e della trasformazione delle pelli in wet blue. Depositari di tecniche artigianali e all’avanguardia, Ulivieri & Nardi, successivamente ad un ampliamento strutturale del 2018 e ad un conseguente rinnovamento tecnologico, è stata certificata Lwg Silver.

Ad oggi, Masoi Spa conta sessanta addetti e ne prevede un aumento del 20% nel 2023, con un aumento della produzione pari al 30%. “Crescere assieme e per il territorio è uno degli obiettivi più rilevanti per l’azienda– afferma Fabrizio Masoni, amministratore delegato di Masoni Spa -. Oggi confermiamo questa nostra volontà attraverso l’accordo tra due realtà per cui eccellenza, ricerca e qualità sono gli elementi distintivi dei propri prodotti. Questa operazione ci consentirà di incrementare ancora di più i processi produttivi, portando nella nostra realtà conoscenze specifiche e saperi artigiani che saranno fondamentali per lo sviluppo e la tracciabilità della nostra filiera”.

Maurizio Ulivieri, proprietario di Ulivieri & Nardi, dichiara: “Sono lieto che Masoni Spa abbia voluto investire nella realtà artigiana di Ulivieri & Nardi. Ho ceduto questa parte di minoranza poiché credo fermamente nella tutela dei saperi artigiani e, allo stesso tempo, al poter crescere a fianco di una realtà d’eccellenza e strutturata, aumentando la nostra produttività e confermando il nostro attaccamento al distretto conciario toscano”.