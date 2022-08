Cinque consigli per scrivere il tuo CV

Il curriculum vitae lo si può definire come una specie di “carta d’identità” del lavoratore. Un documento importantissimo, che identifica la persona secondo tutte le sue esperienze pregresse sia a livello lavorativo, sia formativo e che permette ai datori di lavoro di identificarla al meglio.

La ricerca di un nuovo lavoro comincia sempre dalla scrittura del CV, che va poi spedito alle varie aziende al fine di ottenere un colloquio e una eventuale assunzione. La scrittura del documento, però, non va fatta a caso: ecco cinque consigli per scrivere al meglio il tuo curriculum vitae e renderlo appetibile per il datore di lavoro.

Scegli il design adeguato al tuo CV

La prima cosa da fare è scegliere il design più adeguato al CV che vorrai realizzare. Questo si traduce in una vera e propria ricerca, che va condotta meticolosamente a partire da diversi criteri.

In primis, il design va scelto secondo la tipologia di lavoro per cui vi candiderete. Se ad esempio state pensando di candidarvi per web designer, potreste azzardare uno stile del CV più creativo, magari con un paio di colori e con qualche forma geometrica, stile che si presta bene ad una persona coinvolta in un lavoro simile. Se invece vi state candidando per lavorare in un ufficio come commerciale, meglio scegliere un design sobrio, minimalista, senza colori e senza forme geometriche.

In secondo luogo, il design dovrà comunque essere equilibrato. Si può scegliere senza problemi un design accattivante e colorato, ma la parola d’ordine dovrà essere sempre ordine, equilibrio: il curriculum dovrà essere leggibile.

Ottimizza il tuo CV per gli ATS

Un altro passaggio cruciale: ottimizza il tuo CV per gli ATS . Per chi non sapesse cosa sono, gli ATS sono software che vengono utilizzati dalle aziende per scansionare i CV in entrata, al fine di valutare in un primo momento se si tratta di un curriculum potenzialmente interessante oppure no. Come? Scansionando le parole inserite nel documento.

Ecco che dovrete quindi ottimizzare il vostro CV per far passare la scansione di questi software. Per fare ciò, inserite le parole chiave corrette nel curriculum: ciò si traduce nel fatto che dovrete scrivere il curriculum adeguato ad ogni posizione lavorativa, inserendo le parole pertinenti e magari le parole esplicitate nell’annuncio di lavoro. Il software così rileverà termini pertinenti con il lavoro ricercato e il CV passerà la selezione.

Sfruttate l’ordine cronologico inverso, sia per la formazione sia per l’esperienza lavorativa

In fase di scrittura del CV, sfruttate l’ordine cronologico inverso per elencare eventi, attività formative, lavori compiuti. Questo significa che dovrete elencare le esperienze dalla più recente alla più vecchia, in quanto quelle più recenti sono senz’altro le più pertinenti.

Inoltre, non dimenticate di escludere dagli elenchi qualsiasi attività non più pertinente. Ad esempio, se avete svolto un lavoro stagionale come cameriere dieci anni fa e vi state candidando come assistenti alla poltrona per uno studio dentistico, non ha senso includere quell’esperienza lavorativa, perché non pertinente e oltretutto troppo antecedente nel tempo.

Non dilungatevi troppo

Una delle regole preziose per la scrittura del CV è il non dilungarsi troppo. Scrivere un curriculum vitae troppo lungo si traduce molto spesso in uno scarto diretto da parte del datore di lavoro. Questo perché egli non avrà tempo di leggerlo tutto; inoltre, blocchi di testo troppo grandi non favoriscono l’attenzione di chi legge.

Mantenetevi sul breve, essenziali ma precisi nella scrittura e nell’elenco delle vostre competenze. Dimostrate chi siete con brevi frasi (non epigrafiche ovviamente) e cercate di restare sulla lunghezza di una, massimo due facciate.

Una sezione per gli hobby potrebbe aiutarvi (ma non dovrà essere corposa)

Infine, un altro suggerimento che possiamo darvi è di inserire una sezione dedicata agli hobby. In moltissime attività lavorative questo dettaglio è cruciale: i datori di lavoro spesso vanno alla ricerca proprio di questa sezione del CV, per capire di più della persona cui si troveranno davanti.

Inserite le vostre passioni in una sezione a parte, ma attenzione: non dovrà essere corposa, bensì il più breve possibile, non dovrà occupare troppo spazio nel vostro CV.