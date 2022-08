Vacanze finite: domani è il tax day

Ponte di ferragosto passato, finite le vacanze, si torna a pagare le tasse. Domani, 22 agosto, sono 179 gli adempimenti col Fisco previsti e 168 i versamenti. Tutti da eseguire in un solo giorno

Ben 40 i miliardi di entrate previste tra il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, con maggiorazione dello 0,40%, che riguarda molti contribuenti ma prevalentemente le partite Iva (chi ha invece optato per il pagamento rateale, e ha effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, dovrà versare la terza rata, con l’applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%), gli adempimenti periodici per i titolari di partita Iva sostituti d’imposta, con versamenti Iva, ritenute Irpef e contributi Inps. Tra gli appuntamenti con il Fisco il versamento di saldo e primo acconto dell’Ires con maggiorazione dello 0,4%. Per l’imposta sulle società chi ha scelto il versamento rateale si troverà a dover pagare la terza tranche, con lo 0,51% di interessi: dovrà comunque aver effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022.

Sempre domani è prevista la scadenza del secondo trimestre dell’Esterometro’ con imprese e lavoratori autonomi tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni transfrontaliere, cessioni di beni e prestazioni di servizi da o verso soggetti che non sono stabiliti in territorio italiano.

Poi il canone Rai, per chi non ha l’addebito in bolletta, mentre per gli over 75 con reddito non superiore a 8.000 euro è possibile chiedere l’esonero.

Tra le scadenze anche il versamento delle ritenute sui bonifici per banche e poste, la registrazione dei contratti di locazione e il versamento dell’imposta di registro, il versamento mensile dell’imposta sulle transazioni finanziarie, la Tobin Tax.

L’elenco completo delle scadenze è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate,