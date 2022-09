Migliori integratori per capelli nel 2022: TOP 5 più venduti

La causa della caduta dei capelli può venire dall’interno. Per scoprire il problema, è necessario consultare un medico che può prescrivere un determinato complesso dei migliori integratori per capelli. Per fare questo, devi scoprire quali vitamine mancano nel corpo, quindi non puoi prescrivere un trattamento da solo.

Sotto il cuoio capelluto, sono nascoste le radici dei capelli, che sono circondate da follicoli. Come affermano gli specialisti https://makeup.it/brand/191473/, è in questa struttura che avvengono i processi biochimici responsabili della nutrizione e della crescita dei capelli. Se i capelli sembrano belli e sani, tutti i processi stanno procedendo correttamente. Se si nota la caduta dei capelli e la crescita rallenta, è necessario scoprire quali vitamine mancano e rafforzare la struttura dei fili. A proposito, nel negozio online MAKEUP, puoi trovare un’ampia scelta di integratori per capelli e non solo, dai più famosi produttori mondiali. Qui troverai la descrizione dettagliata di ogni prodotto, centinaia di recensioni di clienti soddisfatti da tutto il mondo, regali, sconti e ogni giorno – nuove promozioni.

Oggi scopriremo quali sono i migliori integratori per capelli nel 2022, che sono più venduti e raccomandati.

Plantur 39 Haar-Aktiv-Kapseln

Plantur 39 è un preparato per la crescita dei capelli dopo 40 anni. La loro produzione si basa sul principio di Galenika: la lavorazione di materie prime medicinali mediante il metodo dell’evaporazione di sostanze utili. Le capsule attive contengono gli ingredienti rivitalizzanti biotina e selenio, che forniscono alle radici dei capelli e al cuoio capelluto i nutrienti e l’energia essenziali. Nella ricetta delle capsule è presente anche lo zinco, che è un oligoelemento vitale per il cuoio capelluto. Il prodotto compensa la carenza di componenti vitali necessari per la crescita dei capelli.

Scandinavian Biolabs Hair Nutrient Tablets Food Supplement

Queste compresse per la cura dei capelli contengono una miscela di estratto di mela combinato con estratto di equiseto, aminoacidi, vitamine del gruppo B, vitamina C e zinco. La loro composizione è formulata per completare una dieta sana, fornendo sostanze nutritive che supportano pelle, cuoio capelluto e capelli sani.

L’estratto di equiseto contiene silicio, un minerale importante. Gli studi dimostrano che la silice può migliorare la resistenza dei capelli. L’estratto di mela è una fonte di procianidina B-2, un tipo di polifenolo e antiossidante, che promuove la crescita delle cellule epiteliali dei capelli e stimola l’induzione di anagen.

Seboradin Pro Care Complex

Seboradin Pro Care Complex in forma di capsule contiene un complesso di minerali, vitamine ed estratto di germogli di pisello verde che aiutano a mantenere la corretta condizione di capelli, della pelle e delle unghie, aiuta a bilanciare il ciclo di crescita dei capelli, assicurando il corretto rapporto tra la quantità di capelli nella fase di crescita e nella fase di caduta. La biotina e lo zinco aiutano a mantenere sani i capelli e la pelle, lo zinco contribuisce al mantenimento del corretto metabolismo dei macronutrienti e aiuta nella corretta sintesi proteica, proteggendo i fili dallo stress ossidativo, il rame contribuisce alla corretta pigmentazione dei capelli e al trasporto del ferro nel corpo, mentre il selenio aiuta a mantenere sani i capelli e le unghie.

Noble Health Premium Wellness Class A Collagen

Questo integratore migliora la crescita dei capelli, contribuendo alla loro attrattiva, rinforzando allo stesso tempo anche la pelle e le unghie. Il collagene di classe A migliora la produzione di proteine ​​naturali, le vitamine C ed E migliorano i processi biologici della pelle e del cuoio capelluto, l’estratto di semi d’uva è una fonte di preziosi nutrienti e lo zinco mantiene la salute e l’elasticità dei capelli. Un grande vantaggio del prodotto è il fatto che il prodotto può essere utilizzato dalle madri che allattano.

Nuggela & Sule’ Martinn Hair Food Supplement

L’integratore è studiato per migliorare la condizione dei capelli e disintossicare il corpo. Questa è una combinazione di due tipi di ingredienti contemporaneamente. Alcuni nutrono i follicoli piliferi, forniscono un effetto riparatore e protettivo, stimolando la crescita dei capelli, mentre altri aumentano l’efficacia dei nutrienti dei capelli, rimuovendo le tossine. La formula contiene vitamine del gruppo B – B1, B2, B12, B3, B5, B6, vitamina C, minerali e oligoelementi.

Il prodotto nutre i follicoli piliferi, stimola la crescita dei capelli, fornisce protezione dall’interno e rimuove le tossine, donando ai capelli un aspetto sano e ben curato.

L’articolo è solo a scopo informativo e non è una guida all’acquisto. Prima dell’acquisto è necessaria la consultazione di un medico. Ci sono controindicazioni!