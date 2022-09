“L’ingresso di Prada nel capitale sociale della conceria Superior – spiega Patrizio Bertelli, Ad del Gruppo Prada – rappresenta un altro passo importante nel percorso strategico di integrazione verticale della filiera produttiva del Gruppo, con investimenti nelle infrastrutture e nelle persone, per accrescere il nostro know how industriale nonché controllare la qualità lungo tutte le fasi di lavorazione.

Questa operazione ci consentirà di accelerare su temi importanti quali la tracciabilità delle materie prime e la trasparenza della nostra catena di fornitura”.