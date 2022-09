Nel 1986 l’aveva ereditata dalla madre Maria Salvadori. Oggi 25 settembre, dopo 36 anni, Marzia Mancini è al suo ultimo giorno in negozio prima della pensione e saluta con una bevuta, tante risate e un po’ di commozione gli storici clienti che, come accade nei piccoli paese, sono quasi una famiglia. Nonsolomoda, per Casteldelbosco di Montopoli Valdarno è diventata un punto di riferimento negli anni: dentro ci sono abbigliamento ma anche merceria e agraria.

E’ uno di quei negozi a misura di “paese” insomma, un negozio di quelli che sono preziosi per le comunità nelle quali nascono e che, in genere, vendono proprio quello che alla comunità serve, in un rapporto reciproco di scambio e crescita. Un negozio di cui la maniera accogliente, pacata e accomodante di Marzia Mancini è stato il fiore all’occhiello e tratto distintivo che ha accompagnato molti Natale, Comunioni, Cresime e compleanni di tutti i suoi clienti.

Foto 2 di 2



Da sempre impegnata per lo sviluppo culturale e la “crescita” della frazione, presidente del Centro Commerciale Naturale di Casteldelbosco, Marzia oggi passa il testimone a Ilaria Donati, una giovane boschigiana alla quale vanno i migliori auguri.