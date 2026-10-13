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Castelfranco, fondi alle imprese per la doppia transizione
Giovedì 15 ottobre un incontro in Comune per illustrare il bando da 500mila euro
Un’opportunità per le imprese del territorio che vogliono investire nell’innovazione. Il Comune organizza giovedì 15 ottobre, alle 16,30 nella sala consiliare, un incontro sul bando Voucher Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.
A illustrare requisiti e modalità di accesso sarà Paolo Pieraccioni della Fondazione Isi. “Il ruolo dell’amministrazione comunale è anche quello di fare da collegamento informativo tra istituzioni e aziende“, spiega l’assessore alle attività produttive Pino Calò.
Il bando dispone di 500mila euro e prevede contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili per consulenze, formazione, macchinari e software legati alla transizione 5.0.
Possono partecipare le imprese con sede legale o unità operativa nelle province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara. Le domande online saranno aperte dalle 10 del 20 ottobre alle 18 del 26 ottobre.