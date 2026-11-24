Aoup, cento professionisti in campo per affrontare le nuove emergenze infettive
La nostra salute
PISA – Mettere alla prova l’organizzazione ospedaliera prima che si presenti una vera emergenza, verificando procedure, capacità decisionali e collaborazione tra reparti. È questo l’obiettivo del percorso di formazione avanzata promosso dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana per rafforzare la risposta alle malattie infettive e al crescente problema dell’antibiotico-resistenza.
Circa cento operatori sanitari, tra medici, infermieri e personale della Direzione sanitaria, hanno partecipato a due giornate di simulazione, organizzate il 16 e il 19 novembre. Un’esperienza pratica pensata per riprodurre situazioni di particolare complessità e verificare quanto siano efficaci i meccanismi di intervento e coordinamento all’interno dell’ospedale.
A guidare le esercitazioni è stata Elena Savoia, esperta internazionale di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie della Harvard T.H. Chan School of Public Health. Al progetto hanno contribuito anche Caterina Rizzo e Guglielmo Arzilli dell’Università di Pisa, fornendo supporto scientifico e tecnico.
Il valore dell’iniziativa risiede soprattutto nel metodo: non soltanto aggiornamento teorico, ma situazioni simulate nelle quali i professionisti sono chiamati a prendere decisioni, confrontarsi e individuare eventuali criticità nei percorsi organizzativi.
Un’occasione per comprendere dove intervenire e quali procedure rendere più efficaci, in modo da poter affrontare eventuali situazioni di rischio con maggiore tempestività e sicurezza.
Il progetto è stato promosso dalla direzione generale dell’Aoup, guidata da Katia Belvedere, in collaborazione con la direttrice sanitaria Giuliana Fabbri.
La formazione attraverso simulazioni rappresenta uno strumento strategico per la sanità moderna. Preparare in anticipo il personale e testare la tenuta dell’organizzazione significa infatti investire non soltanto sulle competenze degli operatori, ma anche sulla sicurezza dei pazienti e sulla capacità dell’ospedale di fronteggiare minacce sanitarie sempre più complesse.