PISA – Mettere alla prova l’organizzazione ospedaliera prima che si presenti una vera emergenza, verificando procedure, capacità decisionali e collaborazione tra reparti. È questo l’obiettivo del percorso di formazione avanzata promosso dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana per rafforzare la risposta alle malattie infettive e al crescente problema dell’antibiotico-resistenza.

Circa cento operatori sanitari, tra medici, infermieri e personale della Direzione sanitaria, hanno partecipato a due giornate di simulazione, organizzate il 16 e il 19 novembre. Un’esperienza pratica pensata per riprodurre situazioni di particolare complessità e verificare quanto siano efficaci i meccanismi di intervento e coordinamento all’interno dell’ospedale.

A guidare le esercitazioni è stata Elena Savoia, esperta internazionale di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie della Harvard T.H. Chan School of Public Health. Al progetto hanno contribuito anche Caterina Rizzo e Guglielmo Arzilli dell’Università di Pisa, fornendo supporto scientifico e tecnico.

Il valore dell’iniziativa risiede soprattutto nel metodo: non soltanto aggiornamento teorico, ma situazioni simulate nelle quali i professionisti sono chiamati a prendere decisioni, confrontarsi e individuare eventuali criticità nei percorsi organizzativi.

Un’occasione per comprendere dove intervenire e quali procedure rendere più efficaci, in modo da poter affrontare eventuali situazioni di rischio con maggiore tempestività e sicurezza.

Il progetto è stato promosso dalla direzione generale dell’Aoup, guidata da Katia Belvedere, in collaborazione con la direttrice sanitaria Giuliana Fabbri.