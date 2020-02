Protezione civile, via all’iter per la nuova legge regionale

Via all’iter per la nuova legge per la protezione civile in Toscana.

“Abbiamo iniziato il percorso che ci porterà presto ad approvare una nuova legge regionale sulla protezione civile. Lo abbiamo fatto ascoltando gli enti interessati e le associazioni di volontariato. Abbiamo due esigenze: da una parte adeguare la normativa toscana al nuovo codice nazionale di protezione civile, dall’altra dobbiamo cercare di migliorare ancora un settore di intervento che è già una vera eccellenza nel panorama nazionale. Compito non facile, ma vogliamo provarci“. Lo dice Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Mobilità che questa mattina ha aperto la fase di consultazioni sulla proposta di legge 421 Protezione civile regionale.

“Il sistema di protezione civile della nostra regione – spiega Baccelli – ha dato prova in questi anni di grande efficienza e capacità di intervento, dentro e fuori i confini toscani, sia per le emergenze legate agli eventi naturali che per la protezione dal rischio idraulico. Come sempre, però, non dormiamo sugli allori e proveremo a introdurre elementi di miglioramento, sia nell’attribuzione di funzioni che in termini organizzativi a enti intermedi come le Province e rafforzando il ruolo del volontariato“.