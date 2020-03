Toscana, personale sanitario a tempo indeterminato

Assunzione a tempo indeterminato del personale nell’ambito del servizio sanitario regionale. È questa la sintesi dell’ordinanza numero 19 che il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato questa mattina (27 marzo).

ùLe assunzioni riguardano tutte le professionalità necessarie nei percorsi di assistenza, diagnosi, cura e prevenzione. La procedura attinge alle relative graduatorie disponibili dall’Estar, l’ente strumentale della Regione Toscana che si occupa delle forniture di apparecchi e presidi per il sistema sanitario regionale e di istruire i bandi finalizzati alle assunzioni, per poi fornirle al tutte le Aziende sanitarie interessate.

“Abbiamo dato indicazioni di procedere – spiega il presidente Rossi – con chiamate in ordine di graduatoria. A ciascun candidato è stato comunicata un’azienda di destinazione identificata da Estar distribuendo gli idonei tra le diverse aziende in maniera uniforme secondo i fabbisogni definiti dalle stesse e le disponibilità di assunzione nelle tre aree vaste comunicate in fase di domanda di partecipazione. Ogni candidato ha due giorni di tempo per comunicare la sua accettazione. Per garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato, una volta superati i relativi concorsi saranno assunti a tempo indeterminato dall’azienda dove prestano servizio, secondo l’ordine di graduatoria”.

L’ordinanza prevede inoltre che in caso di limitata disponibilità delle figure professionali attivabili con le misure predette, possano essere conferiti incarichi di lavoro autonomo a personale medico e infermieristico collocato in quiescenza e si ribadisce che questo può dichiarare la propria disponibilità contattando gli uffici del personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Viene precisato anche che le procedure vanno avanti con tutte le misure idonee a garantire massima celerità per la presa di servizio del personale e la continuità dei servizi in essere limitando, per tutto il periodo dell’emergenza la mobilità, tra aziende o all’interno dell’azienda, del personale già in servizio a seguito del conferimento di nuovi incarichi a tempo indeterminato o determinato. L’ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere da oggi. Le disposizioni che contiene possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o di eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

Anche sulla base di quanto previsto da questa ordinanza, il sistema sanitario regionale ha già provveduto o sta provvedendo all’assunzione di 433 operatori socio sanitari, 1323 infermieri e 200 medici. Tanti sono quelli che si sono finora dichiarati disponibili a rispondere positivamente alla chiamata ricevuta. Ma in quest’ultimo caso i contatti e le proposte stanno proseguendo e contano di arrivare prima possibile a raggiungere il fabbisogno, stimato in circa 400 medici. I tecnici di laboratorio già assunti o in corso di assunzione sono 31, i tecnici radiologi 51 e gli assistenti sanitari (addetti in particolare all’effettuazione dei tamponi) 17.