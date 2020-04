In Toscana mascherine gratis in farmacie e supermercati: si parte lunedì

In Toscana da lunedì prossimo (20 aprile) “distribuiremo gratuitamente 1,5 milioni di mascherine al giorno. Tutti i cittadini potranno ritirarle presso le 1150 farmacie e 230 supermercati della grande distribuzione. Il personale delle farmacie e del Sistema sanitario regionale accompagnerà la distribuzione con adeguate informazioni. D’ora in avanti, garantiremo mascherine per tutti. Per noi, è molto importante, oltre al quando ritornare alla normalità, anche il come e siamo certi che la protezione individuale sia una delle principali misure di prevenzione primaria”.

Lo ha annunciato oggi (17 aprile) in una videoconferenza su Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.

In un videomessaggio, il governatore della Toscana ha spiegato che nei 230 negozi della grande distribuzione e nelle 1100 farmacie, gli operatori del servizio sanitario regionale consegneranno pacchetti di 5 mascherine a ogni cittadino che ne farà richiesta, per un numero massimo di 30 mascherine al mese per ognuno. “Nei supermercati gli orari di consegna delle mascherine saranno dalle 9 alle 16 – ha aggiunto Rossi – mentre nelle farmacie corrisponderanno agli orari di apertura. Sono già arrivate 1,5 milioni di mascherine alla grande distribuzione e un milione alle farmacie e da lunedì ne consegneremo 1,5 milioni al giorno. Per questo non c’è motivo di fare la corsa ad accaparrarsi le mascherine”.

Infine, il presidente della Toscana ha detto che nella distribuzione di mascherine “continueremo a mantenere un rapporto con i Comuni, dando la priorità a quelli in situazioni disagiate, senza farmacia o senza un centro di grande distribuzione organizzata. È una grande operazione di prevenzione, il coronavirus si sconfigge anche così”.