Cassa in deroga, oltre 27 mila 500 le domande autorizzate dalla Regione

Sono 27mila 500 le domande esaminate e autorizzate dalla Regione Toscana per l’erogazione della cassa integrazione in deroga collegata all’emergenza covid19 sulle circa 33 mila ricevute fino ad oggi (27 aprile). Numeri che corrispondono all’oltre 80 per cento delle istanze. Entro la prossima settimana la Regione conta di evadere tutte le istruttorie.

“La Regione sta mantenendo l’impegno a procedere con tempestività alla fase istruttoria ed a trasmettere le domande all’Inps regionale che provvederà materialmente al pagamento – afferma l’assessora regionale a lavoro, formazione ed istruzione Cristina Grieco -. È possibile ricevere l’anticipo degli ammortizzatori dalle banche senza interessi né spese. I protocolli nazionale e regionale con l’associazione bancaria, infatti, permettono a tutti i lavoratori le cui aziende hanno fatto domanda di ammortizzatori con la sigla covid19 di vedersi anticipato, in immediato, il valore dell’ammortizzatore stesso”.