Toscana, oltre un milione e mezzo le ricette dematerializzate

Sono oltre un milione e mezzo le ricette dematerializzate spedite via sms dai medici di famiglia e dai pediatri toscani in nemmeno due mesi. Grazie a questa “operazione solidarietà” lanciata dal presidente Enrico Rossi, con la quale la Toscana ha offerto la sua piattaforma alle Regioni che ne avessero fatto richiesta, anche i cittadini della Regione Calabria usufruiscono del servizio erogato dalle infrastrutture Tix della Toscana.

“Un milione e mezzo di ricette dematerializzate – è il commento dell’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi – significa che altrettanti spostamenti dei pazienti verso gli ambulatori dei medici sono stati risparmiati. Un vantaggio in ogni caso, ma soprattutto in questi mesi dell’emergenza Covid, nei quali i cittadini dovevano restare a casa e limitare al massimo gli spostamenti e gli assembramenti. Sono contenta che della nostra piattaforma usufruiscano anche altre Regioni, come per esempio la Calabria”.

Dal 16 marzo al 12 maggio, quindi in poco meno di due mesi, sono stati 1 milione e 541 mila 644 gli sms inviati dai 3 mila 104 medici di famiglia e pediatri toscani ai pazienti, che poi si sono recati in farmacia per ritirare i farmaci prescritti. 1250 le farmacie toscane che hanno aderito. “Le farmacie che erogano le ricette elettroniche spedite per sms, compresa la cosiddetta Dpc (Distribuzione per conto),- informa Andrea Belardinelli, responsabile del settore sanità digitale e innovazione della Regione -, sono la totalità delle farmacie toscane. La piattaforma degli sms è stata messa a punto grazie alla collaborazione tra il mio settore, quello cioè di sanità digitale e innovazione, il settore infrastrutture e tecnologie di Regione Toscana ed il data-center Cloud della Toscana”.

La Regione Calabria ha accolto l’offerta della Toscana e sta utilizzando la piattaforma. Dal 29 aprile al 12 maggio sono 14 mila 782 gli sms già inviati ai loro pazienti, da circa 500 dei 1 mille 538 medici calabresi (i rimanenti aderiranno a breve). “La Regione Calabria – precisa Belardinelli – utilizza gratuitamente il nostro sistema e le nostre infrastrutture Tix, non pagando cioè i costi dell’infrastruttura e dell’assistenza e manutenzione, offerti dalla Regione Toscana nell’ambito dell'”operazione solidarietà”. Rimane invece a carico della Regione Calabria il costo di ciascun sms, cioè 0,030 euro”.