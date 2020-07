Al via la campagna Studio sicuro lanciata dalla Regione

Si chiama Studio sicuro ed è la nuova campagna di sensibilizzazione e informazione lanciata dalla Regione Toscana e finanziata dal Fondo sociale europeo rivolta alle studentesse e agli studenti che escono dalle superiori.

In Toscana studiare è sicuro: perché molte sono le agevolazioni economiche grazie alle opportunità del Diritto allo studio, perché ricca è la scelta di percorsi formativi per costruire il tuo progetto di vita e infine perché la Toscana ha adottato tutti i provvedimenti necessari anti covid 19 per permettere di studiare in tanti modi e in sicurezza.