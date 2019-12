Sangue, donazione straordinaria al centro trasfusionale di Empoli

Donazione di sangue, appello di fine anno.

Sabato (28 dicembre) al Centro trasfusionale di Empoli, ci sarà infatti la possibilità di effettuare una donazione straordinaria.

La partenza, per chiunque lo volesse, è tra le 7,30 e le 8,30 dalla sede sociale della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno, in via Negro 9.

L’associazione quest’anno ha raggiunto risultati importantissimi sul tema della donazione, con quasi 300 donazioni, e 35 nuovi donatori.

Per partecipare occorre prenotarsi. Per informazioni si può chiamare lo 0571.57532.