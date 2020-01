Il volontariato a Fucecchio fa sistema: Albo e Consulta in arrivo

L’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti ha incontrato le associazioni del territorio in municipio. Sono state ben 40 le organizzazioni presenti alla riunione mercoledì 22 gennaio, divise tra associazioni di volontariato, contrade e associazioni di promozione sociale. Non tutte quelle del comune di Fucecchio: mancavano una decina di altre realtà tra quelle attive. Sul territorio di Fucecchio, effettivamente, si parla di circa 80 associazioni totali, comprese quelle con scopi ricreativi.

“Quella delle associazioni a Fucecchio – spiega l’assessore – è una bella realtà, che ci rende orgogliosi e ci permette di lavorare a stretto contatto nella realizzazione di collaborazioni tra associazioni e Comune, per tanti eventi”. Infatti, intorno alle associazioni ruotano molte persone attive: “Solo nelle contrade ‘i lavoratori’ saranno un centinaio”, mentre nei direttivi delle associazioni più importanti graviteranno dalle 30 alle 50 persone”, quindi sono certamente numeri importanti per un territorio come Fucecchio, che ha poco più di 23mila abitanti.

Anche per questo è stata istituita una nuova Festa del Volontariato annuale in collaborazione con le scuole, che vedrà la luce non appena possibile, probabilmente già nell’anno in corso e presto sarà realizzato un nuovo Albo delle associazioni, al quale tutte le organizzazioni potranno accedere.

Infine, per struttura meglio il lavoro, sarà creata, con chi lo desidera, la nuova Consulta del Volontariato, organismo che farà da collante tra le associazioni e l’amministrazione comunale.