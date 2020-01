Percorsi di vita responsabile, incontri a Pontedera

Qualità della vita per le persone comuni, questo il tema centrale del ciclo di conferenze organizzate dalle Acli di Pontedera nucleo Giovanni Gronchi. Particolare attenzione ai giovani: il ciclo che ha per titolo Percorsi di vita responsabile, parte dalla constatazione che oggi per le persone comuni è difficile vivere una vita eticamente responsabile rispetto ai problemi e agli input esterni che arrivano.

Le conferenze si terranno tutte nel Centro pastorale culturale Mantellate in piazza Duomo, che sempre più si candida a diventare il polo culturale cattolico della città. Si inizia mercoledì prossimo 29 gennaio alle 21,15 con don Armando Zappolini, responsabile Caritas della diocesi di San Miniato e parroco di Ponsacco che presenterà il libro Mettersi in gioco?, scritto a quattro mani con Mimma Scigliano sul tema della dipendenza da ludopatia e di altre dipendenze.

A seguire il 9 marzo Emiliano Biadene della comunità di Bose parlerà di ambiente partendo dall’enciclica Laudato si di papa Francesco.

In corso di definizione il giorno in cui verrà Carlo Cefaloni a presentare il libro che ha scritto con Jean-Renè Bilongo e Giuseppe Gatti Spezzare le catene. Un lavoro libero fra centri commerciali e capolarato, che tratta dell’analisi della filiera agricola, che rimanda alla responsabilità dei consumatori e alla struttura della grande distribuzione organizzata, delle merci affidata ai gruppi internazionali del commercio.

L’iniziativa che ha il patrocinio del comune di Pontedera è realizzata in collaborazione con la Tavola della pace di Pontedera e Libera di Pontedera. Le Acli non vogliono dare risposte – sono altri gli enti deputati a questo -, ma aiutare le persone culturalmente più deboli e i giovani a riflettere su queste tematiche. Le Acli Pontedera, con il supporto delle Acli provinciali e di Acli arte e spettacolo vogliono dare anche con questa iniziativa il loro fattivo contributo.