Una Goccia Onlus tra progetti chiusi e altri da iniziare

Sarà l’occasione per presentare i nuovi progetti del 2020. E anche per fare il punto su quelli già conclusi. Sabato 8 febbraio alle 15, nella sala danza dell’Orto San Matteo a Castelfranco di Sotto, Una Goccia Onlus si racconta e fa un bilancio.

Parteciperanno rappresentanti del corpo dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto, alcuni istruttori dell’accademia di istruzione e cultura cinofila Dobredog e, rappresentanti del comune di Santa Croce sull’Arno.

I due nuovi progetti saranno destinati al Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di Montefalcone e alla La Scuola Italiana Cani Salvataggio.

“Coglieremo l’occasione – spiega l’associazione – per donare 4 defibrillatori, che saranno installati in scuole e palestre del nostro comprensorio: a Ponsacco con la collaborazione di Un Cuore che Vale Onlus, Santa Croce sull’Arno con la collaborazione dell’Associazione Nuti Luca Onlus, Castelfranco di Sotto in collaborazione con Con Leo Nel Cuore Onlus, Fucecchio con la collaborazione della Compagnia Teatrale Gli Amici del Poggio”.