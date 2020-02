Accesso più facile ai servizi sociali e socio sanitari, arriva il segretariato sociale

“Offrirà un punto di riferimento informativo per l’accesso ai servizi sociali e socio sanitari, così da agevolare i cittadini dei nostri 15 comuni nella ricerca di risposte ai propri bisogni”. Così il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli spiega la novità: a partire dalla prossima settimana, progressivamente, sul territorio della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa si attiverà il servizio di Segretariato Sociale, al quale saranno affidate anche le funzioni di “Punto Insieme” per l’accesso ai servizi per la non autosufficienza e disabilità, fino ad oggi svolte dall’Azienda Usl Toscana Centro.

“Le attività del segretariato sociale – spiega il presidente della SdS Spinelli – saranno curate da assistenti sociali con funzioni informative e di orientamento sulle tipologie dei servizi, di lettura e prima valutazione del bisogno e di accompagnamento del cittadino verso il percorso assistenziale più appropriato”. Al termine di questa prima fase organizzativa saranno disponibili 7 sedi principali di segretariato sociale, che garantiranno anche il servizio sulle restanti realtà territoriali della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

L’attività del segretariato sociale si potrà concretizzare con il semplice passaggio di informazioni e chiarimenti, ma potrà prevedere anche la definizione di appuntamenti per colloqui individuali o familiari, visita domiciliare, eventuali raccordi con altri servizi per meglio valutare insieme al cittadino e alla sua famiglia il bisogno. Coloro che sono già inseriti nei percorsi assistenziali continueranno a concordare gli appuntamenti direttamente con il servizio sociale di riferimento.