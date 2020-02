Al Verdi uno spettacolo per finanziare l’acquisto di un pullmino per trasporto disabili

Divertimento e solidarietà sabato e domenica 7 e 8 marzo al teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno.

Si chiama Due più due… fa Cinque! lo spettacolo teatrale della compagnia Trio & Dintorni che farà passare una divertente serata in occasione della festa della donna. Il ricavato sarà devoluto alla Pubblica assistenza di Santa Croce sull’Arno – Staffoli – Ponte a Egola per l’acquisto di un pullmino attrezzato per il trasporto di persone disabili.

La realizzazione di questo evento, in programma il 7 marzo alle 21,15 e l’8 marzo alle 16,30 è resa possibile grazie al patrocinio e al sostegno del Comune di Santa Croce sull’Arno e con il partenariato della ProLoco Santa Croce sull’Arno e dell’Avis Comunale Staffoli.

Per informazioni e biglietti è possibile rivolgersi direttamente alla ProLoco (0571.31101) o alla Pubblica Assistenza (0571.33333). Facebook: https://www.facebook.com/events/195374221824685/