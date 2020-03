“Nella vita è fondamentale il gioco di squadra. Insieme siamo più forti”. Lo ha detto il campione di volley Giacomo Sintini davanti ai soci di Lions Club San Miniato, Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore, Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Rotary Club San Miniato, Round Table 76 San Miniato Fucecchio, Fidapa San Miniato, Club Soroptimist di zona per la prima volta insieme per l’associazione Giacomo Sintini contro le leucemie, linfomi e mielomi.

Il campione di volley Giacomo Sintini ha ripercorso, a cuore aperto, la sua carriera e la sua più grande battaglia, quella combattuta contro il cancro, che lo ha visto, ancora una volta vincitore.

Nelle sue parole tutta la voglia di vivere, la grinta e la speranza che gli hanno permesso, dopo appena due anni dalla scoperta della malattia, di scendere nuovamente in campo, da protagonista, nella finale scudetto.

Dopo la malattia, Sintini ha fondato l’Associazione che porta il suo nome e scritto il libro che ha presentato nel corso della serata. “Grazie alla narrazione della mia storia – ha detto – ho l’occasione di motivare quanti si trovano in difficoltà o hanno bisogno di un esempio positivo per continuare a lottare”.

L’ultimo traguardo dell’associazione è stato quello di arredare due uffici all’interno di Villa Fantelli, una struttura dedicata ai servizi di supporto al reparto di onco ematologia pediatrica del policlinico universitario “Giambattista Rossi” di Verona.

I soci di tutti i club coinvolti e i loro presidenti hanno ascoltato con grande partecipazione le parole di Sintini ed al termine della serata, sono stati raccolti contributi in favore dell’attività dell’Associazione di Sintini per alcune migliaia gli di euro, dalle partecipazioni di alcuni club presenti e dalla vendite delle copie del libro presentato dall’autore. Una serata di solidarietà che ha arricchito e motivato la collaborazione e l’unità fra tutte le associazioni della zona, che hanno, insieme, raggiunto l’ottimo risultato di dare sostegno di solidarietà all’attività dell’Associazione di Sintiniti in questa serata di armonia e amicizia.

Fra i brevi interventi di saluto dei presidente dei club, quello del presidente del Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore Massimo Ciarini che ha evidenziato, confortato da Sintini, come la palla a volo sia il migliore esempio di gioco di squadra, in cui ogni giocatore “tocca” la palla una sola volta nella rimessa. Citando un antico proverbio africano che dice che correndo da soli si arriva prima, ma correndo insieme si va più lontano, il presidente Ciarini ha inoltre sottolineato l’importanza del “giocare” in squadra connettendo tutti i giocatori, obiettivo questo che il Rotary porta avanti nelle proprie attività da sempre e più specificatamente come motto dell’annata in corso.