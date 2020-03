Società della Salute, chiuso l’ufficio a Castelfranco e limitati gli altri servizi

L’ufficio di via Solferino a Castelfranco di Sotto resterà chiuso e i contatti con il pubblico dovranno avvenire esclusivamente per e mail e telefono. E’ uno dei provvedimenti presi dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa fino al 4 aprile nel rispetto delle misure indicate dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri per il contenimento del coronavirus.

Secondo le indicazioni, l’accesso ai Punti Informativi Unitari, Sportelli Sociali e Segretariato Sociale avverrà solo per questioni urgenti su appuntamento, avendo preventivamente valutato con colloquio telefonico se la questione non possa essere risolta telefonicamente o via mail oppure rinviata in quanto non urgente e invitando l’utente che presenta sintomi a non presentarsi.

Il servizio di Punto Informativo Unitario di Montopoli Valdarno è ridotto a lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10 alle 12 e martedì dalle 15 alle 17. Il servizio dei Punti Informativi per Stranieri è sospeso, lasciando unicamente la figura del coordinatore in servizio, il quale svolgerà reperibilità telefonica dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì al numero 3202569478.

Il servizio di mediazione linguistica è sospeso e sostituito con la mediazione telefonica o via mail, anche per i servizi derivanti da esigenze scolastiche e i servizi di consegna spesa e farmaci agli anziani avvengano con le cautele previste dal Dpcm 9 marzo 2020.

Sono sospesi il servizio di trasporto sull’assistenza domiciliare leggera, il servizio di consulenza legale, le attività educative di gruppo, i corsi di lingua per stranieri, tutte le attività formative, l’assistenza specialistica scolastica all’interno delle scuole in conseguenza della sospensione delle attività didattiche, con possibilità di attivazione al domicilio dell’assistenza specialistica, i centri di socializzazione per anziani, gli inserimenti socio assistenziali, gli stage Fse Progetto Ora, gli stage derivanti dal Pon Ministeriale e quelli derivanti dal progetto Sprar.