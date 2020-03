“Io resto a casa”: spesa a domicilio a Castelfranco, Montopoli e Capannoli

Iniziative del genere le hanno già promosse le grandi catene alimentari che, però, faticano a esaudire tutte le richieste, da fare, comunque, con un minimo di competenze informatiche. Alle iniziative individuali, si uniscono sempre più quelle collettive, portate avanti anche grazie ai volontari.

Perché contro il coronavirus vinceranno i medici e i ricercatori, ma solo se ciascuno di noi rafforza la consapevolezza di essere parte integrante. A noi scegliere se del problema o della soluzione. Le disposizioni del Governo contro la diffusione del covid 19 raccomandano a “tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione di evitare di uscire dalla propria abitazione”.

A Castelfranco di Sotto

Per aiutare queste persone alcuni esercizi commerciali del territorio e le associazioni Croce Rossa Italiana e Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco di Sotto hanno deciso di effettuare consegne a domicilio. La Croce Bianca di Orentano è invece impegnata nella consegna dei farmaci. Questa attività avviene nel rispetto delle disposizioni evitando di entrare nelle abitazioni per mantenersi a distanza tra le persone.

“Voglio ringraziare – ha detto il sindaco Gabriele Toti – le attività commerciali e le associazioni che hanno deciso di svolgere questo servizio. Come Amministrazione stiamo facendo da raccordo e fornire anche questa informazione rivolta a tutte le persone. E’ proprio nei momenti di maggiore difficoltà come quello attuale a seguito dell’evoluzione del coronavirus, ora definita anche come pandemia, che dobbiamo essere più coesi.

Ricordo che si può uscire solamente per esigenze di lavoro, casi di necessità e motivi sanitari. Soprattutto la fascia più esposta della popolazione come gli anziani devono rimanere nelle proprie abitazioni. Per questo avere il supporto di attività commerciali e associazioni è importante per superare questa fase di forte difficoltà. Auspico che sia anche l’occasione per rivolgersi alle attività del territorio che hanno anche una funzione di prossimità, e consente di effettuare meno spostamenti”.

A Montopoli Valdarno

“In aggiunta all’iniziativa già lanciata dalla Protezione civile – spiega l’assessore alle attività produttive Valerio Martinelli – che provvederà attraverso il volontariato alla consegna della spesa per casi particolari di isolamento o di impossibilità fisica, molti negozi (e il numero è in continua crescita) contribuiranno a rendere un po’ più semplice la vita di alcuni concittadini. Un gesto per il quale li ringrazio, che ci inorgoglisce molto e che dimostra, ancora una volta, come la nostra sia una comunità con un forte senso di appartenenza e di solidarietà”.

Altri esercizi commerciali che volessero aggiungersi e contribuire alle consegne a domicilio dei beni di prima necessità possono comunicarlo via WhatsApp al numero 335-8096619. “Anche io – aggiunge il sindaco Giovanni Capecchi – voglio ringraziare tutti i negozianti che si sono resi disponibili e che contribuiranno ad estendere l’assistenza domiciliare ai soggetti più fragili in questo momento complicato. Il volontariato, in tutte le sue forme, è una risorsa indispensabile per il nostro territorio”.

A Capannoli

Il servizio di spesa a domicilio è dedicato alle persone anziane, sole, affetta da patologie o anche semplicemente impossibilitate ad andare ad acquistare generi di prima necessità (alimentari, farmaci). Per richiederlo il numero è 0587-606611 ed è possibile chiamare dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30.

La consegna viene effettuata in giornata, è gratuita e viene effettuata in sicurezza Servizio attivato dal Comune di Capannoli, in collaborazione con i commercianti e le associazioni.