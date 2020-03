Spesa a domicilio anche a San Miniato, con i 3 Ccn

“Ringrazio i nostri tre Centri commerciali naturali per la pronta collaborazione dimostrata nella realizzazione di un elenco di attività che si prestano a mettere in opera il servizio di consegna a domicilio“. L’assessore al commercio di San Miniato Elisa Montanelli è felice di annunciare che anche a San Miniato la spesa si può fare senza uscire di casa.

Il Comune di San Miniato, in collaborazione con i tre Ccn di San Miniato, San Miniato Basso e Ponte a Egola ha predisposto un elenco di esercizi commerciali (in continuo aggiornamento) che svolgono l’attività di consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste per il confezionamento e per il trasporto. L’attività è intesa come servizio aggiuntivo rivolto ai cittadini che in questa fase di emergenza sanitaria possono spostarsi per l’acquisto di beni di prima necessità, ma sono tenuti a ridurre al minimo gli spostamenti e la frequenza di supermercato, limitando l’uscita ad una sola persona per famiglia, da effettuare comunque sempre nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro.

Questo servizio si aggiunge a quello reso dalle associazioni di volontariato e dedicato a soggetti impossibilitati a spostarsi, per i quali è attivo, oltre a questo, anche il servizio di consegna dei farmaci a domicilio chiamando il numero 0571 418200 (dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13).

“Ringrazio – ha detto Montanelli – direttamente tutti gli esercenti che si sono messi a disposizione per dar vita a questo servizio rivolto ai cittadini e, più in generale, voglio ringraziare tutti coloro che si stanno mettendo a disposizione della comunità, con spirito di sacrificio, solidarietà e senso del dovere. Se ci sono altre attività che vogliono essere inserite nell’elenco possono farlo contattando il Suap (suap@comune.san-miniato.pi.it), indicando l’indirizzo e il recapito telefonico da chiamare per fare l’ordine”.