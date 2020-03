“Tu stai a casa e la spesa e i farmaci” li porta la Croce rossa

La Croce Rossa di Uliveto Terme è pronta a portare spesa e farmaci a domicilio agli anziani soli o alle persone fragili. Con il motto: “Tu stai a casa e la spesa e i farmaci te li portiamo noi”.

Il tempo della gentilezza è ora. E mai come ora è anche il tempo della necessità. Per richiedere il servizio, basta chiamare il numero della Croce Rossa di Uliveto Terme, lo 050/788222. “Faremo l’impossibile – dicono i volontari – per aiutare le persone più fragili in questo periodo”.

“Tra le tante attività e operazioni in cui siamo impegnati – precisa Filippo Pellegrini, presidente della Croce Rossa di Uliveto Terme -, siamo pronti per portare spesa e farmaci a domicilio. L’importante è, però, che tutti a Vicopisano capiscano in queste ore che bisogna seguire le regole e stare il più possibile a casa. E’ anche questo un modo per proteggere se stessi e aiutare i nostri anziani”.