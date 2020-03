Sarà utilizzata per sostenere i servizi alle persone in difficoltà che il Comune di Fucecchio sta svolgendo con il supporto delle associazioni di volontariato. La cifra è stata donata dall’associazione Abl di Fucecchio, che rappresenta i circa 250 senegalesi che vivono a Fucecchio.

Il dono all’amministrazione comunale, 500 euro, vuole esprimere solidarietà alla città che li ha accolti e a tutta l’Italia che vive questo momento drammatico a causa della diffusione del coronavirus.

La cifra raccolta è stata consegnata ieri all’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti. “E’ un gesto – per l’assessore Lazzeretti – che ci dimostra la vicinanza di questi nostri cittadini che vivono come noi in apprensione per la diffusione del contagio. E’ bello vedere come anche loro si sentano parte della nostra comunità”.