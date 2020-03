Volontariato, raccolta fondi per la Pubblica Assistenza Vita

Una raccolta fondi su Gofundme per la Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco di Sotto, una delle tante associazioni di volontariato in prima linea per l’emergenza coronavirus.

Questi giorni stanno mettendo a dura prova tutti i volontari, i servizi di emergenza, le terapie e le dialisi, cui si aggiungono le attività per coloro che non possono uscire, che sono sole o in quarantena.

“Per noi – dicono dalla P.A. – è un grande sforzo umano ma anche economico, visto che abbiamo dovuto aumentare l’acquisto di tute, mascherine, materiale disinfettato, attrezzature per le ambulanze, vestiario per i volontari, eccetera. Abbiamo anche deciso l’acquisto di un nuovo mezzo per la protezione civile e di un nuovo ventilatore polmonare”.

Di qui la raccolta fondi, cui si può contribuire anche versando soltando delle piccole cifre. pivita.