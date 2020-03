Coronavirus, i Podisti di San Miniato regalano 1.500 mascherine

Sono pronte per essere consegnate 1.500 mascherine acquistate dalle società podistiche di San Miniato e destinate alle associazioni di Protezione civile Vab e Croce rossa, alla Rsa Del Campana Guazzesi e a Casa Verde.

“Abbiamo deciso – spiega Ivano Leoni dell’associazione Sport & Solidarietà che ha coordinato il progetto – di dare il nostro contributo in un momento così difficile, un segnale importante che volevamo dare come podisti. In questa emergenza spesso si è dato la colpa ai runner di propagare il contagio non rispettando le regole, noi volevamo dare un segnale importante che va nella direzione opposta: le società podistiche di San Miniato si sono attenute da subito alle indicazioni del Governo, con la donazione di queste mascherine vogliamo far capire quanto ci teniamo ad essere attenti e rispettosi per il bene di tutti”.

All’iniziativa, oltre all’associazione Sport & Solidarietà, hanno aderito anche Atletica La Rocca, Podismo il Ponte, Gruppo Podistico Casa Culturale, Rico Running, Podisti Pontaegolesi Asd, Fratres San Miniato Basso, Gruppo Podistico Sala 78 e Polisportiva Omega.

“Voglio ringraziare – ha detto il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – le società podistiche del nostro territorio per questo bel gesto con il quale hanno dimostrato grande sensibilità e senso civico, dopo le critiche che ci sono state in questi giorni verso i podisti che non riuscivano a stare in casa e che non volevano rinunciare alla corsa quotidiana, questa è davvero una bella notizia. Le mascherine, come è ormai noto, sono un bene di prima necessità che non è semplice reperire.

Donazioni come questa sono veramente vitali. Ringrazio i podisti del nostro territorio e le società che hanno da subito accolto e rispettato le regole dell’emergenza da coronavirus, a dimostrazione del fatto che, se c’è attenzione e collaborazione, possiamo davvero fare la differenza e aiutarci gli uni con gli altri per superare insieme questo delicato momento. Rinnovo l’invito a tutta la cittadinanza a stare a casa e spostarsi solo per casi di necessità, questi giorni sono determinanti per contenere la curva del contagio e occorre che ognuno faccia la sua parte: non saranno ammesse violazioni, chi verrà sorpreso in giro senza un motivo reale e giustificato, verrà multato”.