Una mascherina alle famiglie di Santa Maria a Monte, l’idea della giunta

Sono lavabili e quindi riutilizzabili e arriveranno a casa, una mascherina a famiglia, in tutto il territorio di Santa Maria a Monte. La giunta comunale infatti, riunita oggi 26 marzo con le dovute precauzioni, ha deciso di stanziare 15mila euro per far fronte all’emergenza sanitaria e economica legata al covid 19.

Da lunedì 30 marzo, le 6mila mascherine arriveranno a domicilio portate dai volontari della protezione civile che non dovranno entrare in casa o prendere soldi, ma solo lasciare il gadget racchiuso in apposite buste di plastica nelle cassette postali.

“La mascherina – spiega la sindaco Ilaria Parrella – permetterà di potersi isolare meglio, in questi giorni di emergenza, per le esigenze di spostamento che devono avvenire solo in caso di necessità come andare al lavoro, fare la spesa, o per motivi di salute”.

Mille mascherine saranno donate ai volontari della Protezione civile e a disposizione delle famiglie dei positivi e in quarantena. Tremila euro serviranno, poi, per l’acquisto di generi alimentari da distribuire alle persone che si trovano in difficoltà in questo momento. “Pensiamo ai casi sociali e alle persone che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa con un reddito 2019 non superiore a 12.500 euro annui”.

Il buono spesa pacco alimentare sarà distribuito dalla Pubblica Assistenza. Gli utenti non dovranno muoversi da casa ma chiamare il numero 0587-261633.