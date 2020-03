La Protezione civile ha portato ai commercianti di Santa Croce sull’Arno e Staffoli le mascherine donate dalla comunità cinese al Comune, che oggi 27 marzo ha ricevuto altre due donazioni da due aziende private per fronteggiare l’emergenza covid 19.

La Termoidraulica di Baggiani ha deciso di fare una donazione di mille mascherine a favore delle farmacie comunali e private del nostro territorio e la Ferramenta Salvadori donerà 300 mascherine ai medici di base oltre ad acquistare a prezzo di costo, per conto di quei cittadini santacrocesi che intendono donare, materiale di protezione e dispositivi specialistici per gli ospedali che spesso facciamo fatica a reperire.

“Siamo grati ad Andrea e Alessandro – ha detto la sindaco Giulia Deidda – per il loro gesto. È un modo concreto di essere vicino ai medici di base che ormai da settimane sono in prima linea per affrontare l’emergenza e che stanno conducendo un lavoro straordinario di assistenza a tutta la comunità, e ai farmacisti, che ogni giorno svolgono un compito necessario e di primaria importanza. È un modo concreto di proteggere la popolazione e cominciare, fin da subito, a costruirne un futuro sicuro”.

Hanno partecipato alla donazione Angelo Scaduto in rappresentanza dei medici di base santacrocesi, Elena Marcocci in rappresentanza delle Farmacie comunali e il Nucleo Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio.