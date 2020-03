Santa Maria a Monte di Tutti: “I gettoni da consiglieri in beneficenza”

“Doneremo tutti i gettoni di presenza dei consigli del 2019 e 2020”. Lo annunciano i consiglieri comunali della lista di opposizione Santa Maria a Monte di Tutti Sergio Coppola, Manola Diomelli e Francesco Petri.

“Crediamo – spiega il capogruppo Sergio Coppola – che sia il momento delle scelte concrete e degli atti di fronte all’emergenza. Per stare al fianco di chi sta combattendo questa difficilissima guerra, con il pensiero ai tanti medici, infermieri e soccorritori che si stanno facendo in quattro per salvare vite.

Proprio per questo abbiamo deciso come consiglieri comunali di opposizione, anche per svolgere fino in fondo il nostro ruolo istituzionale, di devolvere i nostri gettoni alla Protezione civile, che di certo in questo momento ha bisogno di ogni risorsa”.