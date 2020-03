Fin dai primi giorni di emergenza sanitaria, sono state numerose le iniziative di raccolta fondi in favore dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, che hanno permesso di acquistare dispositivi di protezione individuale e attrezzature mediche essenziali per potenziare i servizi nei reparti covid 19.

Con oltre 250mila euro raccolti sono stati già acquistati 9 ventilatori polmonari per il reparto di terapia intensiva, 5 per la sub intensiva e 2 videolaringoscopi per intubare i pazienti. In arrivo anche 3 ecografi per i reparti di pronto soccorso, di terapia intensiva e medicina.

Foto 3 di 3





“L’acquisto di queste prime attrezzature mediche – spiega il direttore sanitario Silvia Guarducci – è un contributo essenziale a tutti gli operatori sanitari della nostra azienda per affrontare più efficacemente l’emergenza nel loro impegno quotidiano. Ringrazio tutti coloro che spontaneamente continuano a dimostrarci la loro solidarietà per aiutarci a fronteggiare questa grande crisi sanitaria”.

La generosità in questi giorni è stata dimostrata anche in altre forme, regalando un momento dolce agli operatori sanitari. Tre pasticcerie del territorio (una di Stabbia e due di San Miniato) nei giorni scorsi, per 4 mattine, hanno offerto la colazione agli operatori sanitari con vassoi ricchi di cornetti e pasticcini.