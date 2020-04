Il dono è più forte della paura, Fratres Fucecchio festeggia

Nel primo trimestre del 2020, sono state donate 248 unità di sangue ed emocomponenti, dei quali, nel solo mese di marzo, ben 101.

Nonostante l’inevitabile timore di un calo a causa dell’emergenza coronavirus, il gruppo donatori di sangue Fratres di Fucecchio festeggia. “Fortunatamente – racconta – i donatori e le donatrici hanno compreso che non c’era e non c’è tuttora il rischio, poiché in tutti i locali dei centri trasfusionali la donazione avviene in massima sicurezza e garanzia, adottando ogni precauzione, compresa la prenotazione, che è sempre utile, ma in questo periodo in maniera significativa, poiché permette che il flusso delle persone sia contenuto in base ai posti e orari disponibili.

Come Gruppo donatori di sangue di Fucecchio, temevano un brusco calo delle donazioni, dovute principalmente ai timori esposti, invece come sempre i nostri donatori e le nostre donatrici ci hanno smentito, provvedendo a donare, con puntualità in base alle prenotazioni che sono state prese”.

L’occasione, per il consiglio direttivo, è di “Sottolineare anche l’opera lodevole e infaticabile del personale medico e sanitario sottoposto a un grosso impegno per i numerosi appuntamenti giornalieri”.