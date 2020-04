I Volontari con l’ospedale, ancora di più: due raccolte fondi

Loro, per i malati in ospedale, fanno già tanto tutti i giorni. In questa particolare emergenza coronavirus, però, hanno deciso di fare ancora di più. Così l’Avo Evi, l’Associazione Volontari Ospedalieri Empolese Valdarno Inferiore che oramai da trent’anni opera nelle strutture ospedaliere e nelle strutture socio assistenziali del territorio con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati e agli anziani, ha aderito alla campagna di solidarietà Sostieni gli ospedali toscani.

L’idea è partita dai volontari che, all’interno dell’associazione, hanno così dato vita a una raccolta fondi per la campagna promossa dalla Regione Toscana tramite l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

La generosità dei volontari per aiutare chi è messo a dura prova da un’epidemia senza precedenti, ha permesso di raccogliere 1.610 euro che nei giorni passati l’associazione ha provveduto a bonificare all’Estar.

Già all’inizio dell’emergenza sanitaria, l’Avo Evi nella persona della presidente Maria Antonietta Fantini si è fatta promotrice di una donazione direttamente all’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove l’associazione svolge quotidianamente la propria attività di volontariato a fianco dei malati, ma anche dei medici e degli infermieri che in questo periodo stanno dimostrando l’importanza del proprio lavoro combattendo in prima linea il coronavirus e cercando di salvare più vite umane possibili.