I bisogni sono tantissimi ma per fortuna sono tanti anche quelli disposti a rimboccarsi le maniche. Ora che è passato un mese dal primo Decreto Conte con misure per tutta l’Italia, a mancare inizia a essere persino il cibo. Succede così che le Caritas chiedono una mano e la risposta non si fa attendere.

Un’azienda di Fornacette di Calcinaia ha donato 10mila confezioni di prodotti dolciari che saranno distribuite in venti comuni della provincia di Pisa, a Empoli e alle Caritas di Firenze, Livorno e San Miniato per essere poi donate alle persone più bisognose nei giorni che precedono la Pasqua. I dipendenti dell’azienda hanno, inoltre, deciso di devolvere una o più ore del loro salario a favore dell’Asl Toscana Nord Ovest.

“Mai come in questo momento gesti come questo sono importanti e significativi – ha spiegato il consigliere regionale Antonio Mazzeo presente alla consegna – viviamo un momento davvero delicato sia dal punto di vista sanitario sia da quello economico e sociale, sapere che ci sono realtà che non solo donano parte della produzione, ma i cui lavoratori devolvono in beneficenza anche una parte del loro salario ci rende davvero orgogliosi. Li ringraziamo davvero di cuore e siamo convinti che, per le persone più in difficoltà, anche un gesto apparentemente piccolo come questo possa rappresentare qualcosa di davvero speciale”.

Lions

Alla Caritas di San Miniato è destinato l’ultimo service del Lions Club San Miniato, precisamente alle strutture parrocchiali di San Miniato Basso e Sant’Andrea di Santa Croce sull’Arno. Purtroppo sono aumentate le famiglie in difficoltà che si rivolgono a queste strutture che quindi non avevano più le risorse necessarie a fronteggiare l’emergenza. Grazie al protocollo d’intesa firmato tra il Banco Alimentare della Toscana e il Lions Club è stato possibile rifornire le due parrocchie di cibo da distribuire per un valore di oltre 3mila euro. Tutti i bancali con la merce sono stati direttamente caricati nelle proprie auto dai soci del Lions Club San Miniato al Banco Alimentare di Firenze e poi consegnati alle Caritas di San Miniato e Santa Croce.

“Questa azione tende ad aiutare chi adesso ha più bisogno – dice il segretario del club Veronica Vivaldi – con la speranza che tutto andrà bene. Noi siamo e saremo sempre al servizio della comunità con il nostro motto ‘dove c’è bisogno… lì c’è un Lions’. Perciò andiamo incontro a chi è in difficoltà impegnandoci per rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta solo”.

Nel sorriso di Valeria

Un pensiero particolare, l’associazione Nel sorriso di Valeria lo dedica alle famiglie che hanno perso un proprio caro e alle famiglie di chi in prima linea cerca di evitare che ciò accada. “Nel nostro piccolo – raccontano – abbiamo cercato di dare, sollecitando i soci, un concreto contributo di solidarietà, attraverso donazioni di mascherine e somme di danaro, alle realtà più vicine a noi che stanno combattendo questa immane pandemia”.

Contributi sono arrivati all’ospedale San Giuseppe di Empoli, al San Pietro Igneo di Fucecchio, a Misericordia di San Miniato e Rsa Del Campana Guazzesi, Misericordia di San Miniato Basso, Protezione civile di Sonnino, Caritas di Sonnino attraverso l’Associazione Le Mani di Maria e la parrocchia di San Michele Arcangelo. Impegnati finora fondi per 5mila euro.

Tecnoambiente

Il Comune di San Miniato ha ricevuto una partita di mille mascherine dalla Tecnoambiente di Ponte a Egola che si occupa di smaltimento e avvio al riuso di rifiuti. “Siamo certi – spiega l’azienda – che il Comune saprà destinarle per le più impellenti urgenze”.