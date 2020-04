Comitato di solidarietà, uova di Pasqua per le famiglie in quarantena

Uova di Pasqua per le famiglie in quarantena con casi positivi e per le famiglie in difficoltà dal Comitato di solidarietà del Comune di Santa Maria a Monte. Ne sono state consegnate 90 raccolte dal comitato e altre 20 donate dalla Coop di Ponticelli.

“In questo modo – dicono dal Comitato – oltre che fare un piccolo gesto di vicinanza ai bambini del nostro comune in un momento di difficoltà aiuteremo altri bambini attraverso la fondazione Meyer. Tutte e 110 sono state consegnate ai bambini delle famiglie in quarantena con casi positivi e delle famiglie destinatarie dei pacchi alimentari del fondo di solidarietà del governo”.

“Grazie, veramente grazie a tutti – dice la presidente del Comitato, Nicla Bernardeschi – Molti i singoli cittadini che hanno donato anche una piccola somma, oltre alla giunta comunale, che ringrazio ancora una volta per la sensibilità dimostrata, alle associazioni componenti il comitato e alle tante donazioni che ci hanno permesso di rendere, anche se solo per un attimo, più lieve questa situazione a tanti bambini del nostro Comune. Grazie ai volontari delle nostre associazioni del territorio, in particolare ai gruppi Fratres di Cerretti, San Donato, Montecalvoli e di Santa Maria a Monte che hanno consegnato le uova a tutte le famiglie”.