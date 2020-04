Soldi all’Asl e buoni acquisto per generi alimentari dal Rotary

Due iniziative di solidarietà da parte del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce in questo momento che ha colpito la nazione e di conseguenza anche il territorio.

La prima iniziativa è stata posta in essere il 18 marzo e ha visto coinvolta la Asl. È stato effettuato dal presidente Marco Sansoni a nome di tutti i soci, un bonifico bancario di 2500 euro alla Asl con specifica indicazione “per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giuseppe di Empoli”.

La seconda iniziativa, portata in porto ieri (11 aprile), a favore della Caritas diocesana per il territorio di Fucecchio e Santa Croce. Si tratta di 250 buoni acquisto per generi alimentari da 10 euro l’uno che si vanno ad aggiungere ai 200 buoni che l’8 novembre scorso furono, nel corso di una conviviale, consegnati a don Zappolini, direttore della Caritas diocesana.

I buoni acquisto saranno consegnati da subito alle famiglie in difficoltà. Già, in questi giorni, diverse famiglie stanno utilizzando i buoni spesa dell’8 novembre.